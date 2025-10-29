В НГУ открылась постоянная выставка озерной фауны мелового периода

Постоянная экспозиция «Мезозой: континентальная флора и фауна» Новосибирского государственного университета пополнилась экспозицией, посвященной озерной фауне мелового периода (145-66 млн лет назад). Представленные находки были обнаружены в Забайкальском крае и Китае, рассказали в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Уникальность всех образцов состоит в их прекрасной сохранности — строение доисторических существ можно рассмотреть в мельчайших подробностях даже невооруженным глазом»,— отметили в НГУ.

Экспозиция включила ископаемые остатки оперенных динозавров, птиц, млекопитающих и растений, которые были найдены в нижнемеловых отложениях Северо-Восточного Китая. Доисторическая озерная фауна Забайкалья представлена останками ракообразных, насекомых и костистых рыб.

Образцы древних животных были собраны сотрудниками НОЦ «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета НГУ и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН во время экспедиций в Забайкальский край. Китайскими находками с музеем поделился доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии НГУ Игорь Косенко.

Как писал «Ъ-Сибирь», НГУ занял 238 место в международном рейтинге «Три миссии университета».

Михаил Кичанов