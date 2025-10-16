НГУ поднялся на три ступени в глобальном рейтинге «Три миссии университета»

Новосибирский государственный университет занял 238 место в Московском международном рейтинге «Три миссии университета». Это на три пункта выше, чем год назад.

В 2025 году ранжировались 2581 университет из 165 стран, в итоговую таблицу рейтинга включены 2000 университетов из 112 стран, из России — 156 вузов. НГУ сохранил 6 место в России. В топ-10 отечественных вузов также вошел Томский государственный университет, который занимает 7-ю строчку в стране и 269-ю в мире (-21 позиция).

В топ-10 российских вузов, представленных в рейтинге, также вошли МГУ (17 место в мире), СпбГУ (47 место), МФТИ (59 место), ВШЭ (137 место), МИФИ (174 место), РУДН (238-е место), МГТУ им. Баумана (284 место) и МГИМО (290 место).

Мировое лидерство второй год удерживает Массачусетский технологический институт (MIT), сместивший в 2024 году Гарвардский университет с первого места. Следом за Гарвардом идут британские вузы — Оксфорд и Кембридж. Пятое место занял Стэнфордский университет. Состав топ-20 практически не меняется на протяжении последних трех лет, отметили организаторы рейтинга.

Методика рейтинга включает оценку по 16 показателям, которые объединены в три группы: образование — 45%, наука — 25%, университет и общество — 30%. Группы «образование» и «наука» состоят из четырех показателей, «университет и общество» — 8 показателей.

Как писал «Ъ-Сибирь», НГУ вошел в топ-10 из 190 инженерных вузов страны по версии аналитического центра «Эксперт».

