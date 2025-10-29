МВД выпустило памятку по удалению данных с телефона перед продажей

Министерство внутренних дел выпустило памятку с рекомендациями по удалению личных данных с мобильных устройств перед продажей. Это поможет защитить пользователей от возможного мошенничества, отметили в профильном управлении ведомства.

Для владельцев телефонов на Android советуют включить шифрование данных в настройках безопасности. Затем в «Настройках» нужно вручную удалить все учетные записи, которые использовались на устройстве. После этого рекомендуется сбросить телефон до заводских настроек через раздел «Система». Для большей надежности можно заполнить память временными файлами и снова выполнить сброс. Это позволит перезаписать свободные блоки в памяти устройства, где могли остаться личные данные пользователя.

Для Apple в МВД рекомендуют начать с выхода из iCloud: нужно перейти в раздел «Настройки», нажать на свое имя и выбрать пункт «Выйти». После этого следует убедиться в том, что сервис «Найти iPhone» отключен. Затем нужно удалить все личные данные и зашифрованные ключи (пункт «Стереть контент и настройки» в разделе «Передача или сброс iPhone»). В киберполиции отметили, что также важно убедиться, что устройство не привязано к учетной записи: если на экране приветствия появилось окно активации, значит, телефон прошел очистку.