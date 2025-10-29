Трамп уволил экспертов, которые могли помешать строительству бального зала
Белый дом 27 октября разослал уведомления об увольнении всем шести членам Комиссии по изящным искусствам, сообщает The Washington Post (WP). Эта федеральная комиссия отвечает за строительство правительственных зданий, мемориалов и памятников в Вашингтоне. Она могла помешать Дональду Трампу построить триумфальную арку в столице и новый бальный зал в Белом доме за $300 млн.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Комиссия является совещательным органом, состоящим из архитекторов и градостроителей. У нее нет полномочий запретить проведение строительных работ или возведение памятника, но Белый дом традиционно запрашивал одобрение комиссии на строительство новых объектов в Вашингтоне.
Все нынешние члены комиссии были назначены Джо Байденом, срок полномочий некоторых из них был рассчитан до 2028 года. «Мы готовимся назначить в комиссию новых членов, которые в большей степени соответствуют политике президента Трампа "Америка прежде всего"»,— ответили в Белом доме на запрос WP.
Как отмечает CNN, в электронном письме, полученном членами комиссии, используются формулировки, аналогичные тем, которые применялись при увольнении назначенцев господина Байдена в других советах и организациях в этом году, в том числе Национальной комиссии по планированию столицы и Мемориальном совете США по холокосту.