Крупнейший банк Швейцарии UBS увеличил квартальную прибыль на 74%

Крупнейший швейцарский банк, UBS, сообщил, что прибыль по итогам третьего квартала составила $2,5 млрд, что на 74% больше, чем годом ранее. Опрошенные LSEG аналитики ожидали, что прибыль будет гораздо скромнее — около $1,85 млрд.

Общая выручка UBS за третий квартал составила $12,76 млрд, что также выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших $12,68 млрд. Банк отметил, что одним из основных драйверов поступлений стали инвестбанковские операции и операции по управлению активами.

UBS добавил, что его чистая прибыль включает в себя резервы на судебные разбирательства в размере $668 млн из-за урегулирования юридических вопросов, связанных с бизнесом вошедшего в состав UBS банка Credit Suisse по ипотечным ценным бумагам и его деятельностью во Франции.

После публикации результатов за третий квартал акции UBS выросли в цене на 5%.

Евгений Хвостик