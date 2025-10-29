На Дону планируют построить железнодорожную ветку за 200 млн рублей

Донские власти рассматривают строительство железнодорожной ветки на левом берегу Ростова-на-Дону стоимостью около 200 млн руб. для оптимизации грузопотоков в портовой зоне. Об этом сообщает региональный минтранс.

По информации ведомства, Северо-Кавказская железная дорога изучает возможность прокладки пути от ст. Заречная до грузовых компаний на ул. 1-я Луговая. Этот проект обсуждался еще в советское время и теперь может быть воплощен в жизнь.

«Узел нужен для того, чтобы грузы, которые прибывают в порт, можно было сразу отправлять поездом или подвозить к порту, не используя автомобильные дороги»,— пояснила министр транспорта региона Алена Беликова.

По словам министра, проект включен в программу «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года», однако конкретные сроки реализации пока не определены. В министерстве транспорта отметили, что начало работ будет зависеть от дальнейших направлений развития экономики региона.

«Строительство железнодорожной ветки не связано с планами по переносу порта на левый берег. Параллельно власти рассматривают создание дублера ул. Луговой для снижения автомобильного трафика в портовой зоне»,— подчеркнули в ведомстве.

Валентина Любашенко