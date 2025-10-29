На Дону планируют построить железнодорожную ветку за 200 млн рублей
Донские власти рассматривают строительство железнодорожной ветки на левом берегу Ростова-на-Дону стоимостью около 200 млн руб. для оптимизации грузопотоков в портовой зоне. Об этом сообщает региональный минтранс.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, Северо-Кавказская железная дорога изучает возможность прокладки пути от ст. Заречная до грузовых компаний на ул. 1-я Луговая. Этот проект обсуждался еще в советское время и теперь может быть воплощен в жизнь.
«Узел нужен для того, чтобы грузы, которые прибывают в порт, можно было сразу отправлять поездом или подвозить к порту, не используя автомобильные дороги»,— пояснила министр транспорта региона Алена Беликова.
По словам министра, проект включен в программу «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года», однако конкретные сроки реализации пока не определены. В министерстве транспорта отметили, что начало работ будет зависеть от дальнейших направлений развития экономики региона.
«Строительство железнодорожной ветки не связано с планами по переносу порта на левый берег. Параллельно власти рассматривают создание дублера ул. Луговой для снижения автомобильного трафика в портовой зоне»,— подчеркнули в ведомстве.