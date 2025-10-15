На обороне выросли

Комитет Госсовета Татарстана рассмотрел прогноз социально-экономического развития и проект бюджета республики на 2026-2028 годы. За восемь месяцев 2025 года валовой региональный продукт достиг 3,7 трлн рублей при росте 102,9%. Основной вклад обеспечило машиностроение — рост на 39,8% основной вклад внесли предприятия ОПК. Бюджет на 2026 год готовится с дефицитом 13,8 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал в 2025 году оцениваются на уровне 1,6 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машиностроение Татарстана показало рост предприятий ОПК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Машиностроение Татарстана показало рост предприятий ОПК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам восьми месяцев 2025 года валовой региональный продукт республики составил 3,7 трлн рублей при темпе роста 102,9%, сообщил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению. Основной вклад в рост экономики обеспечили обрабатывающие производства — индекс промпроизводства в них составил 119,7%. Машиностроение показало рост 139,8%, нефтепереработка и нефтехимия — 104,4%.

Основные доходные источники бюджета: налог на прибыль — 130,3 млрд рублей, НДФЛ в консолидированный бюджет — 235,9 млрд (в бюджет республики — 165,4 млрд), акцизы в консолидированный бюджет — 51,1 млрд (в бюджет республики — 49,3 млрд), налог на имущество организаций — 44,6 млрд рублей, сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова.

По словам заминистра финансов, в бюджете предусмотрено привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на временные кассовые разрывы в объеме 41,1 млрд рублей на 2026 год, 44,3 млрд — на 2027-й и 47,3 млрд — на 2028-й. Также предусмотрены краткосрочные инфраструктурные кредиты: 429 млн на 2026 год и 1,5 млрд на 2027-й, в том числе на проект «Экорайон». Объем расходов на обслуживание государственного долга на 2026 год составляет 772 млн рублей.

В свою очередь Олег Пелевин отметил, что промышленность занимает 45,3% в структуре экономики республики. За восемь месяцев 2025 года объем промышленного производства достиг 3,74 трлн рублей при индексе 111%. По итогам текущего года рост ВРП оценивается на уровне 102,4%.

ВРП в 2026 году прогнозируется на уровне 102,1% к предыдущему году, в 2027 году — 102,3%, в 2028 году — 102,4%. Объем строительных работ прогнозируется на уровне 100,8-101,5% с учетом планируемых объемов в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве. Производство сельскохозяйственной продукции в 2026 году составит 101,5% в растениеводстве и животноводстве.

Господин Пелевин подчеркнул, что одним из главных факторов обеспечения прогноза является реализация инвестиционных проектов. «В текущей экономической ситуации критически важно поддерживать высокий уровень инвестиционной активности, обеспечивая реализацию и своевременный запуск инициированных инвестиционных проектов. Это требует от всех уровней власти продолжения системной работы по созданию благоприятных условий ведения бизнеса», — подчеркнул он.

Объем инвестиций в основной капитал в текущем году оценивается на уровне 1,6 трлн рублей. В особых экономических зонах «Алабуга» и «Иннополис» резидентами вложено более 489 млрд рублей. Реализация инвестпроектов резидентов позволит в текущем и следующем году привлечь дополнительно более 40 млрд рублей инвестиций.

Малый и средний бизнес занимает 24,2% в структуре экономики республики. За восемь месяцев текущего года количество субъектов МСП выросло на 3% до 178,4 тыс. единиц, численность занятых увеличилась на 13,2% до 892,8 тыс. человек. С начала текущего года по всем мерам господдержки МСП получили порядка 38 млрд рублей. Заполняемость промышленных парков достигла 82%.

По словам спикера, в республике наблюдается рекордно низкий уровень безработицы — 3,3 тыс. человек. В то же время работодателям предлагается свыше 40 тыс. вакансий. Господин Пелевин также отметил рост численности скрытой безработицы — работников на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. Министерствам и муниципалитетам поручено держать ситуацию на таких предприятиях на особом контроле. В то же время, на 2026 год планируется рост реальной заработной платы на уровне 102,8%.

В свою очередь, в ходе обсуждения заместитель председателя комитета Хафиз Миргалимов указал на проблему низких зарплат учителей и врачей. По его словам, средняя зарплата в 74 тыс. рублей по республике не отражает реальной картины.

Депутат также отметил рост тарифов и сборов: «Цены повышаются. Посмотрите на продукты питания, посмотрите на лекарства, посмотрите на транспорт. Сейчас ввели налог на снег, осталось налог ввести на ветер и на дождь».

На вопрос господина Миргалимова о повышении зарплат госслужащих Алла Анфимова ответила, что в бюджете предусмотрены средства на индексацию. «Зарплата госслужащих республики повышается с 1 января 2026 года на 10%», — сообщила она.

В 2025 году для республики на реализацию мероприятий 46 региональных проектов в составе 12 национальных проектов предусмотрен лимит финансирования в размере 44 млрд рублей, сообщил господин Пелевин. С текущего года стартовала реализация национальных проектов технологического лидерства до 2030 года с перспективой до 2036 года. На начало октября текущего года предприятиями и организациями привлечены дополнительные федеральные средства в размере 4,5 млрд рублей. В реестре малых технологических компаний находится 226 татарстанских компаний.

Как отметила госпожа Анфимова, консолидированный бюджет республики на 2026 год по доходам прогнозируется в объеме 604,8 млрд рублей, по расходам — 618,6 млрд, дефицит составит 13,8 млрд рублей. Бюджет республики на 2026 год по доходам определяется в сумме 498,2 млрд рублей, по расходам — 512 млрд, дефицит — 13,8 млрд рублей.

«В Татарстане составлены прогнозы всех 45 бюджетов муниципальных районов и городских округов, 911 бюджетов поселений, образующих консолидированный бюджет. Все бюджеты муниципальных образований прогнозируются бездефицитными», — подчеркнула госпожа Анфимова.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2026 год предусмотрены в объеме 61,1 млрд рублей. В их числе резервный фонд кабинета министров — 15,1 млрд рублей, уплата налога на имущество организаций и земельного налога — 5,2 млрд, социальная поддержка отдельных категорий граждан — 2,1 млрд, финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным и автономным учреждениям — 5,1 млрд, содержание органов госвласти и подведомственных учреждений — 4,9 млрд, фундаментальные и прикладные научные исследования — 2,1 млрд рублей.

Расходы на обеспечение деятельности органов законодательной и исполнительной власти республики на 2026 год предусмотрены в объеме 9,6 млрд рублей с ростом к уровню 2025 года на 29%. К 2028 году расходы на социальную сферу вырастут более чем на 40% к базовому 2025 году.

Общий объем субсидий местным бюджетам составит 26,6 млрд рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов определены в сумме 7,38 млрд рублей, из них 35,4 млрд заменяются дополнительными нормативами отчислений от налоговых доходов. Объем межбюджетных трансфертов определен в сумме 29,1 млрд рублей.

Местные бюджеты на 2026 год по закрепленным доходам спрогнозированы в объеме 71,4 млрд рублей с ростом по сравнению с 2025 годом на 12,5 млрд рублей, или на 21,2%. Расходы местных бюджетов по собственным полномочиям на 2026 год определены в объеме 135,7 млрд рублей с ростом к 2025 году на 22,8 млрд, или на 20,2%. С учетом финансовой помощи общий объем доходов местных бюджетов республики на 2026 год спрогнозирован в сумме 190,4 млрд рублей, объем расходов — также 190,4 млрд рублей.

Анар Зейналов