Электросети Нефтекамска планируют приватизировать до конца 2026 года

Правительство Башкирии включило в программу приватизации государственного имущества 100% акций АО «Региональные электрические сети» (РЭС), принадлежащих республике. Документ с изменениями в прогнозный план приватизации опубликован на портале правовой информации.

АО «РЭС» обеспечивает электричеством Нефтекамск. Компания является правопреемником одноименного госпредприятия, которое, в свою очередь получило в собственность имущество муниципального Нефтекамского межрайонного предприятия электрических сетей. В конце 2022 года, сообщал «Ъ-Уфа», госпредприятие включено в план приватизации до 2023 года. В конце прошлого года оно было преобразовано в акционерное общество с уставным капиталом 2 млрд руб.

По данным Rusprofile, за 2024 год убытки АО «РЭС» составили около 86,2 млн руб. при выручке более 1 млрд руб.

Идэль Гумеров