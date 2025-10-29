Законтрактованность плана по капремонту тюменских домов в 2026 году достигла 85%

План капитального ремонта домов в Тюменской области на 2026 год уже законтрактован на 85%, сообщили в региональном департаменте ЖКХ. Под руководством директора департамента Семена Тегенцева прошло совещание на тему реализации текущего плана и подготовки к формированию краткосрочного плана на 2027-2029 годы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Руководитель регионального Фонда капитального ремонта МКД Константин Самосватов отметил, что часть лотов еще на стадии подписания, а по некоторым не поступило заявок. Эти лоты будут переформированы и выставлены на новые торги для поиска подрядчиков.

В следующем году в Тюменской области планируется отремонтировать не менее 750 конструктивных элементов и разработать более 300 проектов.

Напомним, с января по июль подрядчики восстановили 171 конструктивный элемент в домах в Тюменской области — кровли, лифты, фасады, инженерные сети, подвалы.

Ирина Пичурина