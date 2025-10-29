Хинштейн раскритиковал слова главы Запорожья о том, что куряне не защитили регион от ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал неприемлемым заявление главы Запорожской области Евгения Балицкого о том, что куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ.

Александр Хинштейн заявил, что такие заявления недопустимы, когда слово является оружием

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Балицкий высказался в адрес жителей Курской области во время «прямой линии» 28 октября: «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам».

По мнению Александра Хинштейна, такие заявления официального лица недопустимы даже в мирное время. «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале и выразил надежду на то, что запорожский губернатор публично извинится перед курянами.

Через несколько часов после поста Александра Хинштейна господин Балицкий принес извинения жителям Курской области, «которые могли воспринять его слова на свой счет». Он пояснил, что назвал «курчанами» бывших руководителей региона, которые «непосредственно виновны в той ситуации». Речь идет о ряде должностных лиц, в числе которых экс-губернатор Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов, которых обвиняют в присвоении как минимум 1 млрд руб. из средств на возведение линии обороны (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

«Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной»,— написал глава Запорожья в своем Telegram-канале.

Алина Морозова