Теплоход «Владимир Жириновский» прибыл в Петербург на достройку

Пятизвездочный круизный теплоход «Владимир Жириновский» готов на 90%. Лайнер прибыл на Балтийский завод в Санкт-Петербурге на достройку, пишет «Фонтанка».

Строительство теплохода велось в Астраханской области почти 10 лет. «Владимир Жириновский» может вместить до 300 пассажиров, на его борту разместят бары и рестораны, бассейны, спа-салон и тренажерный зал. Запуск теплохода планируется на 2026 год, к 80-летнему юбилею основателя ЛДПР.

Строительство судна началось 15 августа 2016 года на заводе «Лотос». В декабре 2017 года круизный лайнер получил имя «Петр Великий». В декабре 2023-го стало известно, что судно выйдет на воду уже под именем «Владимир Жириновский». Стоимость проекта для Московского речного пароходства, оценивавшаяся в 2,5 млрд руб., выросла до 4,2 млрд руб.

