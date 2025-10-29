Наталья Поклонская прокомментировала информацию о смене имени на Радведа

Ведущий программы «Мардан» на телеканале «Соловьев Live» Сергей Мардан (Ключенков) заявил, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Он утверждает, что об этом стало известно из иска госпожи Поклонской о защите чести и достоинства, который она подала к блогеру. Экс-прокурор прокомментировала утверждения, не опровергнув их. Также она обвинила блогера в раскрытии персональных данных.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Наталья Поклонская

Наталья Поклонская заявила, что с 2014 года в отношении нее «совершен ряд покушений», поэтому она принимает «специальные меры» для своей защиты. По ее словам, «персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены». Однако распространение этих данных «несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу», отметила экс-прокурор.

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто "заигрался" в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны»,— прокомментировала госпожа Поклонская в Telegram.

Наталья Поклонская работала прокурором Крыма в 2014–2016 годы. С 2016-го по 2021 год была депутатом седьмого созыва Госдумы. В июне 2022-го была назначена советником генерального прокурора России.