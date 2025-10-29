В Ростове в 85 тоннах подсолнечника нашли семена амброзии полыннолистной

На складе индивидуального предпринимателя в Ростове-на-Дону в 85 тоннах подсолнечника нашли семена амброзии полыннолистной. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Валентина Любашенко

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Всю партию направили на предприятие для лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Опасность амброзии полыннолистной заключается в том, что из-за мощных надземной массе и корневой система, она угнетает культурные растения. Кроме того, снижается плодородие почвы.

Мария Хоперская