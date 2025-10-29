В Татарстане закупят препарат от болезней легких на 13 млн рублей
В Татарстане на поставку 19,9 тыс. упаковок препарата для лечения легких «Будесонид» выделят 13,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В Татарстане закупят препарат от болезней легких на 13 млн рублей
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Препарат используется для лечения бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ложного крупа.
В медицинские учреждения поставят 9,5 тыс. упаковок препарата дозировкой 0,25 мг/мл по цене 541 руб. за упаковку и 10,4 тыс. упаковок дозировкой 0,5 мг/мл по цене 775 руб. Поставка медикаментов будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.
Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Таттехмедфарм). Компания обеспечивает медицинские учреждения и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.