В Татарстане закупят препарат от болезней легких на 13 млн рублей

В Татарстане на поставку 19,9 тыс. упаковок препарата для лечения легких «Будесонид» выделят 13,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Препарат используется для лечения бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ложного крупа.

В медицинские учреждения поставят 9,5 тыс. упаковок препарата дозировкой 0,25 мг/мл по цене 541 руб. за упаковку и 10,4 тыс. упаковок дозировкой 0,5 мг/мл по цене 775 руб. Поставка медикаментов будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Таттехмедфарм). Компания обеспечивает медицинские учреждения и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

