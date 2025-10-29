Бывший посол Южной Кореи снова назначен главой дипмиссии в Москве

Бывший посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ снова назначен на пост главы дипмиссии в Москве. Распоряжение опубликовано на сайте МИД Южной Кореи.

Ли Сок Пэ занимал должность главы посольства Республики Кореи в Москве с мая 2019 года по август 2022 года при президенте Мун Чжэ Ине. Господин Сок Пэ также занимал различные посты в посольствах Южной Кореи в России и Казахстане, работал генеральным консулом в Санкт-Петербурге.

Южнокорейское издание «Ханкере» в сентябре писало о скором назначении дипломата со ссылкой на источники. В публикации отмечалось, что повторная отправка Ли Сок Пэ в Москву говорит о том, что в Сеуле считают его способным урегулировать «чрезвычайно сложную и трудную ситуацию» в отношениях с Россией, которая продолжила сближение с КНДР.