В Подмосковье задержали сотню мигрантов из Африки, Азии и Латинской Америки

Из России выдворят 96 нелегальных трудовых мигрантов, работавших в складском комплексе в Подмосковье. В отношении них составлено 142 административных протокола, сообщило областное МВД.

Полицейские в ходе «оперативно-профилактического мероприятия» проверили складской комплекс в подмосковной деревне Коледино. Были задержаны мигранты из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки. В отношении них составлены 46 протоколов за нарушение режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ) и 96 — за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ).

Каждого нарушителя оштрафовали на 5 тыс. руб. «с последующим принудительным выдворением за пределы страны», уточнили в МВД. Полиция также хочет привлечь к административной ответственности их работодателя.

