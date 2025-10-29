В Омске расселят три аварийных и ветхих дома за 110 млн рублей

На расселение жителей из аварийного и ветхого жилья в Омске власти региона направят 110 млн руб., написал в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

Речь идет о многоквартирных домах, которые находятся по адресам: поселок Волжский, 5, поселок Биофабрика, 3 и ул. Гризодубова, 33. Общая площадь зданий — 1,6 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирской области до конца 2026 года планируется расселить пять аварийных домов, в которых проживает 394 человека. На эти цели власти направят около 800 млн руб.

Михаил Кичанов