Пожар в административно-складском здании тушили рано утром на Аптекарском острове

Крупный пожар тушили рано утром 29 октября в Петроградском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Аптекарский остров, Инструментальная улица, дом 3 литер. В, поступил на пульт дежурного в 04:11, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в административно-складском здании размерами 100х60 метров в помещении площадью 250 кв. м происходило горение обстановки на площади 25 кв. м.

К ликвидации пожара было привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники. С огнем удалось полностью справить в 06:01. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Андрей Цедрик