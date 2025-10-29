Из Ростовской области в Грузию направили 20 тонн субпродуктов
С 20 по 24 сентября из Ростовской области в Грузию экспортировали 20 т свиных субпродуктов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера.
Законность происхождения продукции также подтвердили в ходе мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий.