Из Ростовской области в Грузию направили 20 тонн субпродуктов

С 20 по 24 сентября из Ростовской области в Грузию экспортировали 20 т свиных субпродуктов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера.

Законность происхождения продукции также подтвердили в ходе мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий.

Мария Хоперская