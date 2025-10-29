Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Ростовской области в Грузию направили 20 тонн субпродуктов

С 20 по 24 сентября из Ростовской области в Грузию экспортировали 20 т свиных субпродуктов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера.

Законность происхождения продукции также подтвердили в ходе мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий.

Мария Хоперская

Новости компаний Все