Поступления от турналога в бюджет Ростова превысили 41 млн рублей

К 1 октября 2025 года объем поступлений от туристического налога в бюджет Ростова-на-Дону составил 41,4 млн руб. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Прогнозируемый объем поступлений по туристическому налогу на этот год составляет 53,5 млн руб. Таким образом, уже выполнено 77,4% от годового плана.

По итогам первых шести месяцев 2025 года в городской бюджет поступило 37,1 млн руб. туристического налога. Это 69,3% от годового плана.

Мария Хоперская