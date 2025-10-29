Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 04:06 отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности был введен в республике в 00:56 и продолжался три часа. С 01:45 до 04:12 в аэропорту Казани вводились ограничения, сейчас они сняты. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли на прошлой неделе, он длился около часа.

Анна Кайдалова