Операция против банд наркоторговцев в Рио-де-Жанейро идет на севере города

Правоохранительные органы Рио-де-Жанейро продолжают начатую вчера операцию «Сдерживание» против банд наркоторговцев. Столкновения с полицией происходят на севере города, передает ТАСС.

По данным агентства, операция проводится «в ограниченных районах». Как уточнил источник ТАСС, преступные группировки пытались перекрыть улицы ближе к центру города. «Конфликт ограничен районом Пенья, это очень бедный район в северной зоне города»,— рассказал собеседник агентства.

Накануне при перестрелке между полицией и бандой «Красная команда» в Рио-де-Жанейро погибли 64 человека. В операции участвовали примерно 2,5 тыс. сотрудников полиции, был задержан 81 человек.