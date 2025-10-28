В перестрелке полицейских с бандой в Рио-де-Жанейро погибли 64 человека

В Рио-де-Жанейро число жертв перестрелки между полицией и бандой «Красная команда» возросло до 64, включая четырех полицейских. Об этом сообщает издание G1.

Полиция Рио-де-Жанейро во время проведения операции против банды «Красная команда»

Спецоперация в фавелах на севере города привела к задержанию 81 человека. В операции участвовали примерно 2,5 тыс. полицейских.

«Красная команда» — одна из старейших и самых жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая несколько районов. Члены банды ответили на действия полицейских стрельбой, поджогами и дронами с бомбами.