В Мартыновском районе восьмилетний велосипедист попал под колеса «Дэу Матиза»

В Мартыновском районе восьмилетний велосипедист пострадал в ДТП. Авария случилась днем 28 октября, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 77-летний водитель «Дэу Матиз» вовремя не остановился и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 2017 года рождения. В результате пострадавшего госпитализировали с травмами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская