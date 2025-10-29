Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Мартыновском районе восьмилетний велосипедист попал под колеса «Дэу Матиза»

В Мартыновском районе восьмилетний велосипедист пострадал в ДТП. Авария случилась днем 28 октября, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 77-летний водитель «Дэу Матиз» вовремя не остановился и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 2017 года рождения. В результате пострадавшего госпитализировали с травмами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская

