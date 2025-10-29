Митрополит Евгений: сторонники экс-схиигумена Сергия могут превратиться в секту

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) провел службу в Троицком храме на территории подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Среднеуральске (Свердловская область) в честь праздника иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Этот монастырь находится на месте бывшего Среднеуральского женского монастыря, который ранее был освящен в честь «Спорительницы хлебов». Митрополит помолился о людях, которые устраивали жизнь Среднеуральской обители. «Горько, что сегодня многие из них находятся вне Церкви. Это очень опасное состояние. Вне Церкви нет спасения, но есть все основания превратиться в банальную секту. Молитва моя о том, чтобы эти искренние в своей простоте, трудолюбивые люди с добрыми сердцами, через подлинное покаяние вернулись бы в лоно Матери-Церкви»,— рассказал он.

Напомним, основатель Среднеуральского женского монастыря, бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был задержан в декабре 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и других преступлениях. Следствие установило, что в проповедях он призывал к совершению самоубийства не менее 17 монахинь и прихожан. После лишения сана и отлучения от церкви Романов самовольно проживал на территории монастыря. По данным следователей, он также со своим пресс-секретарем создал ОПГ, которая занималась возбуждением неприязни к иудеям, католикам и мусульманам. По итогам судебных заседаний в Москве в 2021 и 2023 годах Сергию было назначено семь лет лишения свободы — позднее ему снизили срок на месяц.

Ирина Пичурина