Посты об отказах скорой в выездах из-за нехватки топлива на Урале назвали фейком

Информация об отказах в выездах скорой помощи к больным из-за отсутствия топлива в Свердловской области является недостоверной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Одинаковые сообщения рассылаются в социальных сетях в пабликах разных регионов России, в них от лица жительницы говорится, что медики выезжают только на срочные вызовы из-за нерегулярных поставок бензина на подстанции. В Свердловской области скорая помощь работает в штатном режиме, бригады выезжают ко всем жителям, оказывают помощь в полном объеме и в соответствии с установленным порядком.

Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области через telegram-канал «Антитеррор-Урал» предупредила, что информация о приостановке деятельности автозаправочных станций в регионе является фейком.

Ирина Пичурина