Израиль нанес несколько авиаударов по городу Газа

Армия Израиля нанесла серию авиаударов в городе Газа, передает Al Jazeera. Одна из ракет взорвалась возле больницы «Аш-Шифа», которую ранее возобновила работу. В небе над сектором Газа также замечены беспилотники.

Руководство палестинского движения «Хамас» после начала авианалета заявило о приверженности соглашению о прекращении огня. «Мы приложили все усилия для возвращения тел»,— добавил один из членов политбюро движения Сухейль аль-Хинди.

Ранее в городе Рафах на юге сектора Газа произошла перестрелка между «Хамасом» и израильской армией. После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился «немедленно нанести мощные удары» по анклаву.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. 19 октября стороны нарушили его, обвинив друг друга в возобновлении боевых действий.