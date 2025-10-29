Тамбовский губернатор призвал подчиненных «не огрызаться» в ответ на жалобы

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на планерке в облправительстве в начале этой недели призвал местных чиновников «не огрызаться» в ответ на требования жителей и замечания от них. Это заявление господин Первышов сделал, заслушав доклады нескольких подчиненных о срыве сроков строительства социальных объектов и благоустройства в Пичаевском муниципальном округе и в городе Рассказово.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«[Обращаюсь.— «Ъ-Черноземье»] к министрам, ко всем членам правительства, к муниципалитетам: коллеги, при общении с населением, пожалуйста, не надо огрызаться на те требования и замечания, которые непосредственно люди высказывают. Ничего запредельного они не требуют, нужны просто ясность и прозрачность в нашей работе»,— сказал губернатор.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре стало известно, что в Тамбове были сорваны сроки строительства школ в микрорайоне Бокино и на улице Волжской. Их планируют завершить в первой половине 2026-го и к 31 декабря этого года соответственно.

Арина Чеканова