Число ограничивших полеты аэропортов России выросло до 12

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Идентичные ограничения также ввели в аэропортах Чеборксар, Казани, Краснодара и Ульяновска.

В ночь на 29 октября работу так же ограничили воздушные гавани Пензы, Геленджика, Саратова, Волгограда и Калуги.

Подобные меры связаны с риском атаки БПЛА на регионы. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении атаки 57 беспилотников над регионами России в период с 20:00 по 23:00 мск 28 октября.