Постпред США допустил продажу ЕС оружия на $2 млрд для передачи Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия на $2 млрд для передачи Украине. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.

«В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут еще $2 млрд. И мы ожидаем, что это будет сделано очень быстро»,— сказал господин Уитакер. Он также предположил, что в следующем году США через Европу поставят Украине оружия на сумму от $15 до 16 млрд.

Ранее агентство Reuters сообщило о поддержке США идеи использования Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины. ЕС планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд под залог замороженных активов.