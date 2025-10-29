Наставник «Локомотива» о победе над «Ладой»: я боялся этой игры

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли поделился, что «боялся» встречи с тольяттинской «Ладой», но отметил опытных игроков команды, которые смогли переломить ход матча. Об этом Хартли сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, «Локомотив» обыграл «Ладу» в Ярославле со счетом 3:2. При этом ярославцы проигрывали 0:2 на протяжении 51 минуты, три шайбы подряд железнодорожники забросили на последних минутах игры.

«Сумасшедшая игра, сумасшедшая концовка. Буду честен с вами — боялся этой игры. У нас был небольшой перерыв, провели хорошие тренировки. Почему плохо начали, сразу не забрали инициативу — если бы я знал ответ, таких ситуаций не получалось бы. Мы не сразу вошли в игру, соперник забил гол, нам пришлось догонять весь матч. Хорошо, что у нас много опытных игроков, много лидеров, смогли забить первый гол, оказавшийся переломным. После первой шайбы полностью забрали инициативу»,— прокомментировал Боб Хартли.

В прошедшем 28 октября матче «Локомотив» трижды играл в большинстве, но ни разу не смог реализовать лишнего. Такая тенденция у команды наблюдается уже не первый месяц. Господин Хартли назвал возможную причину сложившейся ситуации.

«В большинстве важно взаимопонимание, с начала сезона произошло уже достаточно много изменений. Сейчас видно, что взаимопонимание возрастает с каждой игрой, в каждом большинстве имеем моменты. Возможно, уровень уверенности в большинстве не на должных значениях»,— пояснил наставник.

Победный третий гол забил нападающий Байрон Фрэз, которого поставили в звено с Александром Радуловым и Егором Суриным вместо Георгия Иванова.

«Иногда, переставив местами игроков, можно получить такую искру. Очень рад за Байрона, что он забил, и они хорошо взаимодействовали звеном. Сохранить Фрэза в этом звене? Может быть. Сегодня посплю с этой мыслью, потом приму решение. Позвоните мне завтра утром»,— ответил главный тренер журналистам.

Следующий матч «Локомотива» состоится 31 октября также в Ярославле. На «Арене-2000» «железнодорожники» сыграют с санкт-петербургским СКА. Это будет третья встреча команд в текущем регулярном чемпионате, в прошлых двух матчах ярославцы выиграли — со счетом 4:2 и 3:1.

По данным на 28 октября, ХК «Локомотив» занимает второе место в Западной конференции и четвертое — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 28 очками.

Алла Чижова