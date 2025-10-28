«Локомотив» победил в матче против «Лады», отыгравшись со счета 0:2

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Игра завершилась со счетом 3:2.

Счет в первом периоде открыли гости: игрок «Лады» Дмитрий Кугрышев реализовал большинство на 8-й минуте матча. На 17-й минуте тольяттинская команда удвоила преимущество — забил канадский защитник Алекс Коттон.

Второй игровой отрезок прошел без забитых шайб. В третьем периоде вратаря «Лады» Ивана Бочарова «сухаря» лишил ярославский нападающий Егор Сурин, забивший с передачи Александра Радулова. Через пару минут именно Радулов сравнял счет в матче. А спустя несколько секунд Александр Радулов сделал передачу на Байрона Фрэза, который смог забить и вывести свою команду вперед. Финальные цифры на табло — 3:2.

В воротах ярославцев был Алексей Мельничук.

Следующий матч «Локомотива» состоится 31 октября также в Ярославле. На «Арене-2000» «железнодорожники» сыграют с санкт-петербургским СКА. Это будет третья встреча команд в текущем регулярном чемпионате, в прошлых двух матчах ярославцы выиграли — со счетом 4:2 и 3:1.

Алла Чижова