К бывшей структуре Decathlon в России подан иск о банкротстве

ООО «Спорт импекс» 22 октября обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве АО «Октоблу», основного юридического лица сети спортивных магазинов Desport (бывший Decathlon), следует из картотеки дел.

Долг «Октоблу» перед «Спорт импекс» небольшой: в мае компания отсудила 2,1 млн руб. по договору поставки от 2014 года. Эта сумма лишь немного превышает установленный законом порог заявления на банкротство в 2 млн руб, но «Спорт импекс» — не единственный кредитор Desport. Всего к компании подано 123 иска на сумму 847,6 млн руб.

Согласно СПАРК, в 2024 году выручка АО «Октоблу» приблизилась 5 млрд руб., увеличившись почти в шесть раз год к году. Убыток составил почти 3 млрд руб. после прибыли в 2,6 млрд руб. в 2023 году.

