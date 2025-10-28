Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AP: Израиль уведомил США о намерении нанести удары по сектору Газа

Власти Израиля предупредили США о планах нанести удары по сектору Газа, пишет Associated Press со ссылкой на источники. По их словам, уведомление было направлено перед началом операций.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что режим прекращения огня в секторе Газа сохранится. «Это не значит, что время от времени не будут происходить мелкие стычки»,— сказал он на брифинге.

Ранее в городе Рафах на юге сектора Газа произошла перестрелка между «Хамасом» и израильской армией. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился «немедленно нанести мощные удары» по анклаву. После этого ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по нескольким городам сектора Газа. Погибли как минимум два человека

Новости компаний Все