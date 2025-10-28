AP: Израиль уведомил США о намерении нанести удары по сектору Газа

Власти Израиля предупредили США о планах нанести удары по сектору Газа, пишет Associated Press со ссылкой на источники. По их словам, уведомление было направлено перед началом операций.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что режим прекращения огня в секторе Газа сохранится. «Это не значит, что время от времени не будут происходить мелкие стычки»,— сказал он на брифинге.

Ранее в городе Рафах на юге сектора Газа произошла перестрелка между «Хамасом» и израильской армией. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился «немедленно нанести мощные удары» по анклаву. После этого ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по нескольким городам сектора Газа. Погибли как минимум два человека