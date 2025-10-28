«Спартак» во второй раз за сезон КХЛ обыграл ЦСКА

Московский «Спартак» со счётом 3:2 обыграл столичный ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нэйтан Тодд открыл счет на 5-й минуте встречи в большинстве. Через шесть минут Прохор Полтапов восстановил равенство. На 17-й минуте Михаил Мальцев опять реализовал численное преимущество и вывел хозяев вперед. В середине второго периода в формате 5х4 забил Дэниел Спронг — и счет вновь стал равным.

Решили исход два удаления подряд в концовке встречи. Вторым «Спартак» воспользовался за 40 секунд до конца игры. Автором победной шайбы стал Адам Ружичка.

«Спартак» во второй раз в текущем сезоне одержал победу над ЦСКА. В первом, выездном, матче он отыгрался со счета 2:5 и победил по буллитам — 6:5.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У красно-белых 25 очков в 20 матчах. ЦСКА идет на восьмой строчке с 22 очками в 20 играх.

Арнольд Кабанов