Зачем нужна рука

У Саши Зимина из города Льгова Курской области акушерский паралич Дюшенна—Эрба. Грубо говоря, ему «оторвали» руку. Мальчик все никак не мог родиться. Чтобы достать младенца из родовых путей, акушеры сначала применили вакуумный экстрактор, а потом стали тянуть за правую руку. Вот и разорвали нервы в плече, так что рука теперь висит плетью, Саша может только чуть ее приподнять. Но это лечится. Микрохирург из ярославской клиники «Константа», с которой давно работает Русфонд, готов сшить у Саши в плече крохотные нервы. И рука заработает.

Саша, если не прооперировать его как можно скорее, не сможет ни есть сам, ни завязывать шнурки, ни собирать конструктор

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Странно, что он научился переворачиваться. Обычно младенцы научаются переворачиваться месяцам к шести, а то и к семи. Но не младенцы с парализованной рукой. Взрослому человеку кажется, что перевернуться можно и без рук, но при освоении этого простого навыка руки очень сильно помогают. Обычно младенцы с параличом Дюшенна не могут перевернуться и в год, а следовательно, оказываются лишены тех возможностей развития, которые дает переворачивание.

Не тренируются мышцы спины и шеи, нельзя приподняться, опираясь на руки, а значит, нельзя будет и поползти. Нельзя поиграть в более или менее крупные игрушки. Нельзя даже пососать кулак, что для малышей одна из фундаментальных потребностей. Одним словом, паралич руки у младенцев запускает тотальное отставание в развитии.

Взрослому человеку кажется, что парализованная рука — это неприятно, конечно, но жить можно. Мы часто не представляем себе, какую роль играет рука в развитии мозга.

Начать с того, что рука будет маленькой. Чтобы какой-то орган рос, мозг должен чувствовать его, знать о его существовании. А о существовании парализованной руки мозг не знает, не может послать ей команду расти — нервы-то разорваны, связи нет.

«Давай сам»,— говорим мы ребенку. Попробуй сам поесть кашу, ничего, если перемажешься. Постарайся сам завязать шнурки. Не получается? Я покажу. Снова не получается? Я покажу еще раз. Не торопись. Ничего, если мы опоздаем в детский сад.

Мы делаем это не просто для того, чтобы умилиться, какой наш малыш умничка. Вот именно умничка, завязал шнурки. Сознательно или подсознательно мы понимаем, что тонкие движения пальцев — это важнейшее условие развития мозга.

А Саша Зимин лишен не то что тонкого, а вообще какого бы то ни было движения пальцев правой руки.

Если взрослому человеку парализует руку, то взрослый человек теряет всего лишь руку. Если рука парализована у младенца, младенец теряет всего себя, не может нормально развиваться. И дело не в том, что ребенок не научится застегивать пуговицы, а в том, что, когда малыш учится застегивать пуговицы, его мозг выстраивает тысячи нейронных связей, то есть растет.

Поэтому мы говорим детям «давай сам». Поэтому с замиранием сердца следим, как они лазят по шведским лестницам и горкам, но не запрещаем — они растут в это время, развиваются и умнеют.

Поэтому мы отдаем детей в музыкальные школы, даже если знаем, что они никогда не станут музыкантами. «Старинная французская песенка» Чайковского, где правая рука играет одно, а левая — другое, нужна ребенку, чтобы развивался мозг.

Поэтому мы покупаем детям это проклятое лего, которое потом валяется по всей квартире и наступить на которое босой ногой так же больно, как наступить на стекло. Потому что ребенку нужно собирать конструктор, включать мелкую моторику — развиваться.

А Саша Зимин, если не прооперировать его как можно скорее, не сможет ничего этого: ни есть сам, ни завязывать шнурки, ни играть на музыкальных инструментах, ни собирать конструктор. Даже писать ему будет учиться труднее, чем другим детям. Вы, наверное, слышали, как неполезно переучивать левшей на правшей, так вот, если Саша правша, ему придется учиться неестественным для себя образом. Это не говоря уже про спорт, о пользе которого всем известно: Саша не сможет заниматься даже физкультурой. Но все это можно исправить.

Представляете, как выглядят нервы у младенца? Они тоненькие, как ниточки. Их сшивают под микроскопом. Инструменты, которыми их сшивают, даже и не разглядишь невооруженным глазом. Но нервы сошьют, чтобы Саша мог завязывать шнурки, застегивать пуговицы, собирать конструктор, писать прописи и даже играть на пианино, если захочет.

Только эта операция стоит несусветных денег. А папа у Саши работает там, во Льгове, строителем, а мама — воспитательницей в детском садике.

Для спасения Саши Зимина не хватает 893 280 руб. Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Саши родовое повреждение правого плечевого сплетения, тотальный паралич правой руки. Для восстановления максимально возможного объема движений в правой руке мы проведем многоэтапную микрохирургическую реконструкцию правого плечевого сплетения. Лечение необходимо начать в ближайшие месяцы. Надеюсь, что в результате максимально возможный объем двигательных функций руки восстановится, что позволит значительно улучшить качество жизни ребенка». Стоимость этапной операции 1 314 280 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 893 280 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сашу Зимина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Саши — Татьяны Николаевны Зиминой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Курская область