Приезжай меньше, да лучше

Опубликована новая концепция государственной миграционной политики до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. В предыдущие шесть лет госполитика в этой области была направлена на упрощение получения мигрантами патентов и других документов. Теперь ставятся цели увеличить число иностранцев в стране, разделяющих «традиционные ценности», противодействовать формированию этнических анклавов и ускорить переход работодателей к целевому найму трудовых мигрантов, в том числе из безвизовых стран. Конкретный набор мероприятий установит правительство РФ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Опубликованный вечером 15 октября указ Владимира Путина о концепции миграционной политики до 2030 года состоит из 9 разделов и 46 пунктов. Сейчас число приезжающих в РФ трудовых мигрантов стабильно растет, говорится в документе, и эта тенденция будет сохраняться минимум ближайшие пять лет.

Основным источником пополнения населения и обеспечения экономики трудовыми ресурсами должно оставаться «естественное воспроизводство», сказано в концепции. Мигранты названы в ней «вспомогательным средством для решения экономических проблем».

Политика в отношении последних должна создавать «благоприятный режим для добровольного переселения» иностранцев, способных «органично включиться в систему позитивных социальных связей».

Указ предписывает совершенствовать законодательство и устанавливать «простые, понятные и исполнимые правила» для мигрантов и граждан РФ. Властям даются напутствия, в частности, ускорить переход работодателей к целевому найму мигрантов, в том числе из безвизовых стран, с работой «на конкретном месте на основании трудового договора». Кроме того, следует принять дополнительные меры по повышению ответственности работодателей и снижению нагрузки на медицинскую и социальную системы в части неработающих мигрантов.

Концепция также ставит цель увеличить число иностранцев в стране, разделяющих «традиционные ценности», снизить число детей мигрантов, не учащихся в школах, и противодействовать формированию этнических анклавов в стране.

Из документа также следует, что власти планируют широко внедрять биометрию для контроля в миграционной сфере.

Конкретные меры и целевые показатели в президентском указе не прописаны. До 31 декабря 2025 года правительство должно утвердить план мероприятий по выполнению прописанных в концепции задач и впоследствии (при необходимости) корректировать ее.

По данным ФСБ, в 2024 году иностранцы совершили 16,6 млн визитов в Россию (один человек мог несколько раз въехать в страну), в том числе 5,8 млн — с целью работы (в 2023 году — 15,4 млн и 5,5 млн визитов соответственно). В феврале 2025 года в МВД оценивали число нелегалов в РФ в 670 тыс. человек.

Предыдущая концепция была принята в 2018 году и задавала вектор миграционной политики на период с 2019 по 2025 год. За шесть лет госполитика была в основном выстроена вокруг упрощения получения мигрантами патентов и других разрешительных документов. Законодатели урегулировали вопрос получения гражданства иностранцами, имеющими заслуги перед РФ в области науки, техники, спорта, обороноспособности и безопасности. Также была введена однократная электронная виза.

После теракта в московском «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года требования к пребыванию иностранцев в РФ стали ужесточаться. С 1 января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полугода, как ранее). В феврале 2025 года заработал «реестр контролируемых лиц» для нарушителей закона: попадание туда грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. С 30 июня всем приезжим из безвизовых стран надо самостоятельно сдать биометрические данные в приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда). С 1 сентября приехавшие работать в Москву и Подмосковье иностранцы из безвизовых стран должны установить мобильное приложение и разрешить властям отслеживать их геолокацию.

Новая версия концепции в основном продолжает и уточняет «прежний курс», полагает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер.

«Документ консервативен в выборе целевых групп мигрантов и вновь выстраивает компромисс между соображениями безопасности и экономического развития. При этом он опирается на набор мифов: что мигранты совершают больше преступлений, чем местные (а это не так), и что мигрантские "анклавы" представляют угрозу, требующую противодействия. На деле такие концентрации в России почти не складываются»,— поясняет эксперт.

Среди новаций в концепции господин Варшавер отмечает «смещение фокуса на работодателей как "ответственных" за поддержание законности и согласия, и акцент на контроле за безопасностью вместо экономического развития». В документе снова нет идеи, что Россия должна активно выходить на рынок международных мигрантов для наращивания человеческого капитала, необходимого для постиндустриального развития, заключает эксперт.

Александр Воронов

