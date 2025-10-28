На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник

Возле военного городка Реэдо на юге Эстонии заметили два беспилотника, один из них сбит, сообщил пресс-секретарь Генштаба страны Лийс Ваксманн.

Господин Ваксманн уточнил, что найти обломки сбитого БПЛА пока не удалось. Он также сказал, что Силы обороны Эстонии не дают подробных комментариев об инцидентах, связанных с безопасностью.

Как пишет ERR, в военном городке Реэдо базируются не только эстонские военнослужащие, но и подразделения американских войск.

За последние несколько месяцев власти Эстонии неоднократно сообщали о проникновении беспилотников и истребителей в воздушное пространство страны. В причастности к инцидентам они обвиняют Москву. Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна 27 октября заявил, что армия страны готова сбивать объекты, которые нарушают воздушное пространство страны.