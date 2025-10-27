Власти Эстонии объявили о готовности сбивать цели из России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна готова сбивать воздушные цели, нарушающие ее воздушное пространство с территории России. Это заявление господин Цахкна сделал во время визита на Украину.

По словам Маргуса Цахкны, Эстония готова действовать при непосредственной угрозе со стороны России. «У нас есть все протоколы и возможности для этого, ведь мы более 20 лет являемся членом НАТО»,— цитирует министра телеканал «Мы - Украина».

Минобороны России сообщило, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других государств. Вместе с тем власти Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими самолетами.

Британская газета Telegraph сообщила 3 октября, что Эстония угрожает России использованием противокорабельных ракет в ответ на возможные нарушения воздушного пространства. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 октября говорил, что альянс должен выводить российские самолеты за пределы своего воздушного пространства, если они там окажутся, а не сбивать их.