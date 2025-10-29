Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса

Музыкальные лейблы и Союз дикторов предложили расширить законопроект о синтезированных голосах, введя компенсации за любое использование голоса, изображения или других признаков личности без разрешения владельца. Как выяснил «Ъ», соответствующие поправки направлены в комитеты Госдумы и Совфеда.

Инициатива предполагает механизм компенсаций, аналогичный защите интеллектуальной собственности. «В отсутствие прямого упоминания охраняемого блага суды не идут на его защиту»,— пояснил гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.

Граждане также получат право отзывать ранее выданное согласие на использование своего образа или голоса. Эксперты называют поправки взвешенными, отмечая, что расчет компенсаций будет более прозрачным по сравнению с моральным вредом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из самых личных проявлений».