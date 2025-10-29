Из самых личных проявлений

Музыкальные лейблы, дикторы и другие представители музыкальной индустрии, предложили расширить законопроект о синтезированных голосах, накладывая штраф за любое использование голоса, изображения и других признаков личности без разрешения их владельца. Предложенный механизм, по сути, аналогичен компенсациям за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращениями Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ; лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») к председателю комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову, первому зампреду комитета по конституционному законодательству и сенатору Артему Шейкину и председателю комитета Совфеда по госстроительству Андрею Клишасу. Из них следует, что НФМИ совместно с Союзом дикторов предложила поправки к законопроекту «О синтезированных голосах». Сам документ был внесен в Госдуму в прошлом году господином Клишасом, Артемом Шейкиным, а также сенаторами Натальей Кувшиновой и Русланом Смашневым.

Законопроект предполагает внесение поправок в первую часть Гражданского кодекса (ГК) РФ, в частности дополнение его новой статьей «Охрана голоса гражданина», по которой обнародование и использование голоса (в том числе через синтез речи) россиянина допускается только с его согласия. В ноябре 2024 года законопроект должен был быть рассмотрен в первом чтении, но его отложили.

«Список нематериальных благ в ГК РФ открытый, но в отсутствие прямого упоминания охраняемого блага (например, голоса, цифрового образа) суды не идут на его защиту»,— говорит гендиректор НФМИ Никита Данилов. Согласно инициативе, в случае нарушения права гражданина на изображение, голос или иные внешние формы проявления человеческой индивидуальности россиянин будет вправе требовать компенсации за нарушение указанного права вместо возмещения убытков или взыскания морального вреда. Предложенный механизм, по сути, аналогичен компенсациям за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Так, предлагается накладывать штраф во всех случаях, если любой из «признаков индивидуальности» был опубликован в интернете или СМИ без разрешения владельца.

Кроме того, предполагается, что гражданин может отозвать ранее выданное согласие на использование его изображения или голоса, следует из документа. Это возможно в случаях, если они используются в целях, отличных от указанных в согласии, с нарушением норм или порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Представители Артема Шейкина, Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова подтвердили получение обращения. «Наша задача — выработать решения, которые позволят развивать технологии искусственного интеллекта при соблюдении прав граждан и гарантий их цифровой безопасности»,— заверил Артем Шейкин.

Герман Греф, глава Сбербанка, в Совете федерации в апреле 2023 года, цитата по ТАСС: «При развитии искусственного интеллекта нужно уделять особое внимание безопасности».

Ранее защиту прав на индивидуальность от ИИ по аналогии с защитой прав на товарные знаки и изобретения предлагал Союз дикторов (см. “Ъ” от 27 января 2023 года). После НФМИ предложила Совфеду расширить действие законопроекта, который должен защитить граждан от неправомерного использования синтезированного голоса, в целом на цифровой образ. В организации полагали, что это защитит музыкальных исполнителей от дипфейков (см. “Ъ” от 2 августа 2024 года). Опрошенные “Ъ” участники рынка называют предложенные поправки «взвешенными». «Расчет морального вреда, в отличие от компенсации за нарушение интеллектуальных прав, не имеет нормативно установленных критериев, что влечет сложности в его установлении, а также риски необоснованного занижения сумм»,— считает исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян.

