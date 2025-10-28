Губернатор Моор: региональные сервисы будут включены в список «белых сайтов»

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в перечень «белых сайтов», которые будут работать в условиях ограничения мобильной связи, войдут региональные сервисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время прямой линии господин Моор упомянул сервисы, которые обеспечивают работу скорой помощи, общественного транспорта, доступ к областным сайтам.

«Все это сейчас технически реализуется, апробируется, и со временем, даже в условиях тотального ограничения, эти сайты будут работать»,— сказал Александр Моор (цитата по «РИА Новости»).

9 сентября «Ъ» опубликовал список «белых сайтов». В него, в частности, попали:«Яндекс», «ВКонтакте», Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito, Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, X5 Retail Group, «Магнит».