Золото перегрелось

Данные EPFR свидетельствуют о сильнейшем в истории притоке инвестиций в мировые золотые ETF. По итогам недели, закончившейся 22 октября, чистые вложения во все подобные фонды составили $8,7 млрд, почти вдвое улучшив результат предшествующей недели. С начала осени такие инвестиции составили почти $40 млрд. Инвесторы активно увеличивают вложения в металл на фоне быстрого снижения ставок мировыми ЦБ, а также возросшей токсичности долларовых активов. Аналитики не исключают роста цен на золото до $5 тыс. за унцию в 2026 году при условии дальнейшего снижения ставки ФРС и высоких геополитических рисков.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о рекордных вложениях международных инвесторов в золото. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем инвестиций в золотые фонды за неделю, закончившуюся 22 октября, составил $8,7 млрд. Это почти вдвое больше вложений неделей ранее и максимальный показатель за все время наблюдений. С начала осени такие фонды привлекли $39 млрд.

Повышение спроса на такие активы произошло на фоне активных шагов мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. По оценке BofA, за последние 12 месяцев цетробанки 313 раз снижали ставки — это самый быстрый цикл понижения с 2010 года. За нынешний период Банк Канады сократил ставку на 175 базисных пунктов (б. п.), ЕЦБ — на 150 б. п., Банк Англии — на 100 б. п., Национальный банк Швейцарии — на 100 б. п., до 0%. Наибольшее значение для рынка имело решение ФРС США после 11-месячного перерыва возобновить снижение ставки. В сентябре американский финансовый регулятор снизил ставку на 25 б. п., до 4,25%.

Снижение процентных ставок мировыми ЦБ удешевляет финансирование, а также ведет к уменьшению альтернативных издержек владения золотом по сравнению с другими активами. «Золото — это по-прежнему debasement trade (защита покупательной способности от девальвации фиатных валют.— “Ъ”), которая никуда не ушла, такая ставка на потерю реальной стоимости денег на фоне мягкой политики ФРС, бесконтрольных фискальных расходов и растущего долга. Плюс дополнительный хедж против перегретой экономики США, AI-хайпа, потери доверия к доллару и геополитике»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Важную роль при этом играет поведенческий фактор. «В последнее время цена на золото движется не столько под влиянием логических, фундаментальных доводов, сколько вследствие массовых настроений и спекуляций — из-за страха инвесторов упустить прибыль и инерции толпы»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян. С начала года металл подорожал более чем на 50%, обогнав все остальные традиционные активы. На втором месте по доходности REITs (11,7%), третьем — US Treasuries (6%).

По мере роста интереса розничных инвесторов длинная позиция в золоте стала настолько огромной, что на минувшей неделе мы видели сильное падение цен на золото, отмечает портфельный управляющий по глобальным рынкам General Invest Михаил Смирнов. По данным Investing.com, в пятницу котировки золота на спот-рынке достигли отметки $4112 за унцию, потеряв относительно исторического максимума, установленного в понедельник, почти 6%. Даже с учетом произошедшего снижения цены остаются возле значений на 19% выше уровней начала осени.

Произошедшее падение цены укладывается в здоровую коррекцию после длительного периода роста, отмечают участники рынка, а потому не ждут смены тенденции. В пользу продолжения «бычьего» тренда, как отмечает Михаил Смирнов,— рост госрасходов в США, что увеличит как инфляцию, так и падение ставки. Все это приведет к снижению реальных доходностей, что исторически является очень важным драйвером для роста цен на золото. Аналитики Bank of America допускают рост стоимости золота в следующем году до $5 тыс. за унцию. При этом прогноз средней цены на следующий год составляет $4,4 тыс. Алена Николаева считает, что текущая цена уже близка к пику и вероятно некоторое охлаждение или консолидация на достигнутых уровнях. «Но в случае геополитических кризисов, продолжения торговых войн, шатдауна, недоверия к treasuries и тому подобному золото может легко показать новые исторические максимумы»,— отмечает госпожа Николаева.

Виталий Гайдаев