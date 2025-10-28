Генерал не в том признался

Бывший врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии осужден на девять лет за взятку в особо крупном размере. По версии следствия, он получил откат в 140 млн руб. от руководства компании—производителя модулей для строительства складов. Сам генерал признавал вину лишь в мошенничестве, рассчитывая получить гораздо меньший срок.



Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд 28 октября огласил приговор бывшему врио начальника управления материального обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Мирзе Мирзаеву. Генерал-майор был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденному Мирзаеву запретили в течение пяти лет занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. С осужденного в полном объеме взыскана сумма полученной им взятки — 140 млн руб.

Как установил суд, в 2023 году Росгвардия заключила с ООО «Пегас-Эко» контракт на поставку быстровозводимых зданий из сборно-разборных конструкций для обустройства складской базы. Сумма контракта составляла 479,9 млн руб. Контроль за исполнением контракта возлагался на генерала Мирзаева.

Гендиректор ООО «Пегас-Эко» Эркин Захидов, показания которого легли в основу уголовного дела, заявил, что от него вскоре после заключения кон тракта Мирза Мирзаев потребовал 140 млн руб.— за помощь в увеличении контрактной суммы, пролонгирование сроков исполнения соглашения, выплату фирме аванса, а также «за общее покровительство». В итоге предприниматель перечислил средства на счета АО «Демис» и другой компании-посредника — ООО «Опусгрупп». Деньги отправлял тремя траншами: с сентября 2023 года по январь 2024-го по фиктивным договорам субподряда на поставку металлоконструкций.

По версии следствия, позже фактический собственник крупной фирмы по производству обуви АО «Демис» Махир Сафаров обналичил часть средств и передал их генералу. Предпринимателя судили за посредничество во взяточничестве: 10 октября суд назначил ему семь лет колонии строгого режима. Эркин Захидов как лицо, добровольно сообщившее о преступлении, остался в уголовном деле в статусе свидетеля.

В суде Мирза Мирзаев подтвердил, что согласился принять от предпринимателя деньги, однако вину в коррупции не признал. Согласно версии защиты, Эркин Захидов сам предложил генералу 60 млн руб., а тот не отказался, «сделав, по всей видимости, самую большую человеческую ошибку в своей жизни», отметила адвокат военного. При этом Мирза Мирзаев впоследствии никак не влиял на работу подрядчика, поэтому его действия следует квалифицировать по более «мягкой» ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК, настаивала сторона защиты в прениях сторон.

Но суд не увидел оснований для переквалификации. Вынесенный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Кристина Федичкина