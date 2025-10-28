Депутаты разрешили привлекать резервистов к охране важных объектов

Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, уточняющий порядок использования граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, для охраны объектов жизнеобеспечения. В пояснительной записке к разработанному Министерством обороны документу указано, что речь идет, в частности, об охране объектов энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающих предприятий.

Ранее резервисты могли быть задействованы только при введении военного положения или в условиях мобилизации. Новый закон расширяет возможности их применения в мирное время путем их направления на специальные сборы.

В ходе обсуждения глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») пояснил, что текст документа не запрещает направлять резервистов за пределы их родного региона, но приоритет будет отдан защите объектов по месту их жительства. При этом для оперативной реакции на воздушные угрозы прорабатывается возможность заключения контрактов на вступление в резерв «сотрудников предприятий, которые являются критически важными для функционирования ключевой инфраструктуры», добавил депутат.

Вячеслав Мархаев (КПРФ) поинтересовался, почему в законопроекте говорится только о важных энергетических объектах, а не обо всех критически значимых объектах, включая школы и детские сады. В ответ господин Картаполов заверил, что принятие этого «крайне необходимого и нужного законопроекта» повысит уровень защиты страны в целом и позитивно скажется на безопасности всех важных социальных объектов.

После принятия поправок в первом чтении прошло внеплановое заседание комитета по обороне, на котором были одобрены несколько поправок. Депутаты уточнили, что решение о направлении резервистов на специальные сборы принимает президент РФ, а порядок их проведения устанавливает правительство. После этого документ был единогласно принят во втором и третьем, заключительном чтении.

Дмитрий Сотак