Стоимость алюминия впервые с 2022 года превысила $2 900 за тонну

Цена фьючерса на алюминий с поставкой в январе 2026 года на Лондонской бирже металлов (LME) превысила отметку в $2 900 за тонну впервые с мая 2022 года. По данным торгов, в 17:56 мск стоимость металла достигла $2 900,3 за тонну (0,84%)

К 19:40 мск стоимость алюминия замедлила рост и составила $2 893,5 за тонну (+0,6%). С начала года металл подорожал более чем на 13%, с начала октября — на 6,8%.

Котировки алюминия растут из-за перебоев с отгрузками в США, снижения производства в Китае и сокращения запасов на бирже LME. Опрошенные «Ъ» аналитики допускают, что стоимость металла может достичь $3 тыс. за тонну.

Подробнее — в материале «Ъ» «На бирже не ржавеет».