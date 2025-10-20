На бирже не ржавеет

Котировки алюминия торгуются вблизи максимальных значений за три с половиной года в условиях перебоев с отгрузками в США, сокращения производства в Китае и снижения запасов на Лондонской бирже металлов. Аналитики допускают дальнейший рост цен до $3 тыс. за тонну, но в отрасли не видят достаточного увеличения спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перебои с поставками с американского завода Novelis и сокращение запасов на Лондонской бирже металлов (LME) поддержат котировки алюминия, говорится в обзоре аналитической компании BigMint. На неделе 13–17 октября средняя стоимость этого металла на LME выросла на 1,3%, или $36, до $2,75 тыс. за тонну. Как отмечают аналитики, алюминий торгуется вблизи максимальных значений за три с половиной года. Запасы метала на LME за неделю 13–17 октября снизились на 1,5% к предыдущей неделе, до 499,91 тыс. тонн, что указывает на ужесточение условий поставок, говорится в обзоре.

Сентябрьский пожар на заводе Novelis в штате Нью-Йорк затронет около 40% поставок алюминиевых листов для американского автопрома, уточняют в BigMint.

Как поясняют аналитики, последовавшие за этим форс-мажорные обстоятельства в сочетании с высокими импортными пошлинами на металл в размере 50% привели к росту цен на внутреннем рынке США до рекордных значений.

Дополнительную поддержку ценам, продолжают в BigMint, оказывает снижение производства алюминия в Китае — крупнейшем производителей этого металла в мире. В сентябре, говорится в обзоре, выпуск алюминия в КНР снизился на 2,5% к августу, до 3,65 млн тонн, хотя и превысил прошлогодний уровень на 2,3%.

5,5 процента мирового производства алюминия пришлось на «Русал» в 2024 году, по данным компании

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили говорит, что в отличие от меди, рынок алюминия не испытывает глобального дефицита, но есть локальные проблемы с поставками, связанные с экологическими стандартами и высокими затратами на энергию. В Европе и США, по ее словам, производители сталкиваются с растущими издержками, что ограничивает предложение в условиях высокого спроса. Мировое бюро статистики по металлам (WBMS) оценивало дефицит мирового предложения первичного алюминия в августе в 105,4 тыс. тонн при производстве 6,13 млн тонн и потреблении 6,24 млн тонн, пишет BigMint. По итогам восьми месяцев дефицит оценивался в 1,16 млн тонн.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин говорит, что цена $2,5 тыс. за тонну — точка, ниже которой производители алюминия с наибольшими затратами с 2026 года теряют рентабельность с учетом инфляции, потому это весомый уровень поддержки. По его словам, в перспективе года цены могут вырасти и до $3 тыс. за тонну, но более высокие значения, скорее всего, недостижимы, пока в КНР не вступит в силу жесткое ограничение производственных мощностей, что может привести к снижению экспорта. Китайские Chalco и Hongqiao планируют в 2025 году сохранить производство на уровне 2024 года, «Русал» может снизить выпуск с около 4 млн тонн до 3,9–3,8 млн тонн, и спрос на алюминий в этом году несущественно превысит предложение, добавляет аналитик.

По итогам первой половины 2025 года «Русал», крупнейший производитель алюминия вне Китая, в рамках плановой оптимизации сократил производство металла на 1,7%, до 1,92 млн тонн.

В ноябре 2024 года компания объявила, что в условиях высоких цен на глинозем и негативной макроэкономической конъюнктуры сократит выпуск на 250 тыс. тонн (см. “Ъ” от 25 ноября 2024 года). Объем реализации первичного алюминия и сплавов «Русалом» за шесть месяцев 2025 года вырос на 21,7%, до 2,28 млн тонн.

Олег Абелев из «Риком-Траст» говорит, что «Русал» выгодно отличает от конкурентов наличие у основного акционера En+ собственных энергетических мощностей, а также близкое расположение основных производственных активов к растущим азиатским рынкам. Компания, кажется, устойчиво наладила логистику и рынки сбыта в азиатском регионе, поэтому улучшение ценовой конъюнктуры мирового рынка без сопоставимого повышения стоимости глинозема положительно скажется на доходах, добавляет Михаил Шульгин. Хотя собеседник “Ъ” в отрасли считает, что текущий рост цен связан с финансовыми факторами (ослабление доллара, торговые пошлины США и т. д.), а фундаментальных причин и адекватного повышению цен роста спроса нет.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова