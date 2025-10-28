Минобрнауки опубликовало методику распределения платных мест в вузах

Минобрнауки опубликовал проект методики распределения платных мест в университетах на 2026-2027 учебный год. Документ находится на этапе общественного обсуждения.

Как и писал «Ъ», ключевыми условиями стали:

Увеличение на 10% мест на специальностях, если они относятся к области знаний, по которой учится больше половины студентов вуза;

Полный запрет платного приема при среднем балле ЕГЭ ниже 50;

Возможность увеличения квот до 15% при аргументированных возражениях вуза.

До 2025 года вузы самостоятельно определяли, какое количество студентов будет учиться за деньги и по каким специальностям. Методика Минобрнауки предусматривает введение госрегулирования в отношении 40 специальностей, в числе которых юридические и экономические направления, а также архитектура и нефтегазовое дело.

