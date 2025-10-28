Армия Судана обвинила повстанцев в убийстве 2 тыс. мирных жителей в Эль-Фашере

Правительственные вооруженные силы Судана обвинили повстанческие подразделения в массовых расправах над жителями Эль-Фашера. Город на западе региона Дарфур был захвачен в минувшие выходные повстанческими Силами оперативной поддержки после 18-месячной осады.

За последние дни, по данным суданских вооруженных сил и объединенных сил (союзники правительственной армии Судана), повстанцы убили порядка 2 тыс. мирных жителей города.

Параллельно правозащитные организации распространяют в социальных сетях видеоролики, на которых бойцы повстанческих сил расстреливают безоружных людей, а также кадры, на которых видны десятки тел, лежащих рядом с сожженными автомобилями, сообщает The Guardian.

На сообщения о массовых расправах в Эль-Фашере отреагировала Саудовская Аравия. Министерство иностранных дел выражает «глубокую обеспокоенность и осуждает грубые нарушения прав человека во время недавних нападений Сил оперативной поддержки на Эль-Фашер», говорится в заявлении МИДа в X. Эр-Рияд поддерживает правительство Судана в борьбе с повстанцами.

Кирилл Сарханянц