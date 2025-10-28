«Газпром» расширил инвестпрограмму на 92 млрд рублей

Головная компания ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) повысила объем инвестиционной программы на 2025 год до 1,615 трлн руб., что на 91,7 млрд руб. больше ранее запланированных 1,524 трлн руб. Это решение принято с учетом макроэкономических показателей и хода реализации текущих проектов.

Как сообщила пресс-служба холдинга, совет директоров утвердил финансовый план на 2025 год, который обеспечивает покрытие всех обязательств без дефицита. В бюджете предусмотрено сокращение управленческих расходов на 2%. Инвестиционная программа включает развитие газодобычи на востоке России и полуострове Ямал, газификацию регионов, расширение газопровода «Сила Сибири» и строительство газоперерабатывающего комплекса.

Замглавы «Газпрома» Фамил Садыгов сообщил, что основным источником финансирования инвестиционной деятельности компании является операционный денежный поток. Прогнозируется, что показатель EBITDA за 2025 год может составить 2,9 трлн руб. Поступления от продажи газа ожидаются на уровне 4,9 трлн руб., что на 4,4% выше плана.